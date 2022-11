Meer geld leidt tot meer wensen in Haaksbergen: van rap bouwen tot snel afschaffen hondenbelasting

nieuwsupdate Maak je een droomhuis van een kerk of vind je er een in het buitenland? Dat (en een ontroerend portret van Mosje) was de week van Haaksber­gen

HAAKSBERGEN - In Zweden, in Spanje, op televisie, Haaksbergenaren kom je overal tegen. Freddie en Renate verruilden Haaksbergen voor Totana, en Janneke werd boswachter op het Zweedse platteland. Voor wie niet zo avontuurlijk is aangelegd maar toch graag iets anders wil een tip: in hartje Haaksbergen staat een kerk met een pastorie te koop...

5 november