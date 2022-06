Meerderen gedupeerd door meubelzaak in Haaksbergen: ‘Heb er gewoon slecht van geslapen’

Weerstand tegen bouwen in het groen, toch akkoord voor bouw vijf riante huizen in buitenge­bied Haaksber­gen

HAAKSBERGEN - De groene entree van het dorp versterken door woningen te bouwen in het buitengebied: dat plan stuit op flinke weerstand in de omgeving. Toch mogen ze er komen, de raad is akkoord gegaan met het zogenaamde Plan Diepemaat. „Maar niet met plezier.”

29 mei