Met de vlag in top is de jaarlijkse lokale Veteranendag weer stap dichterbij in Haaksbergen

Als het aan veteraan Gerben Leferink ligt, wordt er volgend jaar al zo’n bijeenkomst gehouden. De eerste gesprekken zijn al gevoerd met de gemeenste. „De wens is steeds meer gaan leven onder lokale veteranen van alle leeftijden”, zegt Leferink, die zelf in 1993 op missie was als luchtmachtmilitair in Italië ten tijde van de Balkanoorlog.

Erkenning en waardering

„Het is al mooi dat de gemeente sinds vorig jaar weer aandacht schenkt aan deze dag met het hijsen van de vlag. Dit voelt als een belangrijke vorm van erkenning en waardering voor alle veteranen, ook hier in Haaksbergen.”

Leferink hees de vlag samen met wethouder Jan Herman Scholten. Haaksbergen kende eerder een veteranenbijeenkomst, zoals ze die al jaren in Enschede houden. ,,Veel oude veteranen kozen destijds voor de landelijke bijeenkomst in Den Haag omdat ze daar veel meer oud-kameraden troffen en de koning daar aanwezig is. Daardoor verwaterde het in Haaksbergen. De wens van zo’n lokale dag is toegenomen sinds elke militair die is uitgezonden als veteraan wordt aangemerkt. Ook die latere generaties maakten heftige dingen mee en hebben de behoefte om daar samen één keer per jaar over te praten.”

Waardevol

Het in stand houden van die kameraadschap en verbroedering is volgens Leferink voor velen van hen zeer waardevol. ,,Het zou daarom mooi zijn als we volgend jaar rond de landelijke Veteranendag ook een lokale Veteranendag met bijeenkomst in Haaksbergen kunnen houden.”