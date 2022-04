Met levende aaltjes de processierups in Haaksbergen te lijf

Schoolpleinen

Rond Pasen - afhankelijk van het weer - start de eerste ronde: bestrijding met levende aaltjes. Dat moet ’s avonds en ’s nachts gebeuren. Stap twee vindt een paar weken later plaats. Afhankelijk van de locatie wordt er dan met aaltjes of met een bacterie gespoten.

Drukbezochte plekken, zoals schoolpleinen, krijgen in de tweede ronde een behandeling met de bacterie, omdat dit middel volgens de gemeente net wat effectiever is. Bij de andere eiken zullen biologische aaltjes een tweede keer ingezet worden. De verwachting is dat er veel minder nesten in de bomen zullen voorkomen dan in eerdere jaren. „Als er vervolgens toch nesten zijn, dan worden die weggezogen”, kondigt de gemeente aan.