Minder luxe, vaker het huismerk en de ‘kale klets’ van Erik ten Hag; de week van Haaksbergen in hapklare brokken

NieuwsupdateHAAKSBERGEN - We gooien het winkelwagentje minder vol en kiezen vaker het huismerk. De Jumbo-brothers zien dat we zo de crisis proberen te bestrijden. En leuk: Erik ten Hag vindt zijn ‘kale klets’ ‘Omeunig mooi’. Alles valt echter in het niet bij de knal van de klaphamer, die Bram bijna een jaar geleden fataal werd. Zijn ouders doen hun verhaal in de rechtbank.