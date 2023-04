Missie geslaagd? Blinde schakers spelen voor het allerlaatst tegen hun ziende concurrenten

FC Twente evenaart recordaan­tal doelpogin­gen in één helft

Hoe dominant FC Twente was zondagmiddag tegen Cambuur (4-0) blijkt uit een opvallende statistiek. De ploeg van Ron Jans kwam in de eerste helft tot 21 doelpogingen en evenaarde daarmee het record van Ajax, dat in 2018 tegen Heracles tot hetzelfde aantal kwam.