‘Mosje’ kreeg een theateruitvaart, Ten Hag gaat Haaksbergen groot maken en een feest dat vroeg moet stoppen is geen feest, toch?

nieuwsupdateHAAKSBERGEN - Mosje hield wel van een feestje, maar Mosje is uit de tijd. Het ontroerende portret van een veel te jong gestorven paradijsvogel raakte diep, afgelopen week. Verdriet tegenover trots, want Erik ten Hag did it! De Haaksbergenaar is nu officieel ‘Neêrlands hoop in bange trainersdagen’. En van trots naar verontwaardiging is een grote stap, maar dat moet hier even. Camping Stien’nboer wil dat de muziek van het Knollenkamptoernooi vóór middernacht zwijgt. Maar een hockeyfeestje aan banden leggen terwijl je zelf tot diep in de nacht een carnavals-driedaagse houdt? Is dat nu noaberschap?