Museum Buurtspoorweg in Haaksbergen heeft ondanks topjaar grote zorgen over voortbestaan

HAAKSBERGEN - Met 18.500 betalende bezoekers tot nu toe beleeft de Museum Buurtspoorweg (MBS) in Haaksbergen en Boekelo een ‘fantastisch’ jaar. Toch heeft het museum grote zorgen over de toekomst. De groeiende onzekerheid over financiële steun door de gemeenten Haaksbergen en Enschede voor de jaren vanaf 2023 leidt tot bezorgdheid over het eigen voortbestaan.

Volgens de leiding en bestuur van het museum is meer structurele financiële ondersteuning door de overheden nodig. De MBS ontving in de periode 2018-2022 jaarlijks 100.000 euro van de gemeenten Haaksbergen en Enschede. Als er voor komend jaar niet minimaal het zelfde bedrag op tafel komt, dan dreigt de MBS volgens eigen zeggen ‘te bezwijken door geldgebrek’.

Halve ton onzeker

Dat melden directeur Joke Mijdam en voorzitter Dick Buursink in een persbericht. Op dit moment is volgens de MBS zelfs de jaarlijkse subsidie van Haaksbergen van een halve ton voor 2023 nog niet zeker. De bijdrage van Enschede van eveneens 50.000 euro lijkt minder gevaar te lopen. „Wethouder Jeroen Diepemaat (cultuur, red.) is in ieder geval overtuigd van de charme en de aantrekkingskracht van de Museum Buurtspoorweg, dus dat is een goed teken”, zegt MBS-voorzitter Dick Buursink.

Industriecultuur

Buursink en directeur Joke Mijdam krijgen woensdag de wethouders Pieter van Zwanenburg (cultuur) en Johan Niemans (financiën) van Haaksbergen op bezoek in het spoorwegmuseum aan de Stationsstraat. Bij die gelegenheid hoopt de MBS-leiding de twee bestuurders te kunnen overtuigen van de betekenis van het museum qua uitstraling en imago voor Haaksbergen, Enschede en zelfs de regio. „Als MBS zijn we onderdeel van de industriecultuur in de Nederlands-Duitse grensstreek. Onze waarde gaat dus verder dan alleen Haaksbergen en Boekelo.”

Best bezocht in Twente

Buursink durft zelfs de stelling aan dat de MBS het best bezochte museum van Twente is. „Die 18.500 betalende bezoekers hebben we over de vloer gekregen in zo’n zestig rijdagen”, zegt de MBS-directeur met een blik op het dienstrooster van de stoomtrein tussen Haaksbergen en Boekelo.

De jaarlijkse ondersteuning van een ton, waarvan de MBS voor 2023 dus nog niet is verzekerd, staat volgens Buursink in schril contrast met de forse structurele subsidies die andere musea in de regio ontvangen. „Bij de Museumfabriek in Enschede , Natura Docet in Denekamp en Oyfo in Hengelo praat je over vele tonnen tot royaal boven het miljoen. Dan komen wij als MBS, met vooral bezoekers van buiten Boekelo en Haaksbergen, er wel heel bekaaid af. We hebben echt structureel meer nodig dan die jaarlijkse ton. Anders voorzie ik echt het einde van de Museum Buurtspoorweg.”

Quote De Museum Buurtspoor­weg is het best bezochte museum in Twente Dick Buursink, voorzitter MBS