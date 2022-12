Muziek, glühwein en Dickenskoor: dit is er te doen in en rond Haaksbergen in de dagen voor Kerstmis

Zaterdag 17 december wordt een drukke dag. In het centrum van het dorp is het Winter Wonder Event, van 16.00 tot 21.00 uur. Er is glühwein, warme chocolademelk en ander lekkers, er staan kraampjes en een levende kerststal. Wie met de kinderen in het centrum is, kan ze vanaf deze zaterdag mooi wijzen op de kerststallen in de winkeletalages. Die staan daar niet bij toeval. Het zijn twintig kerststallen uit een privécollectie, elk met een eigen verhaal. Samen vormen ze een speurtocht, waar prijzen aan verbonden zijn. De speurtocht is gratis op te halen bij Scapino en Grand Café Centraal. De speurtocht is nog tot 8 januari te doen.