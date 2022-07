Muziek zachter en geen nieuwe evenementen: zalencentrum Het Hagen belooft minder lawaai

Ronald uit Buurse ziet Job Berkhout uitlopen en zichzelf iets wegzakken in Lezerstour: ‘Maar mijn wissels pakken goed uit’

BUURSE - De Tour de France nadert zijn apotheose. Op zondag 24 juli finisht het peloton op de Avenue des Champs-Élysées. Jonas Vingegaard heeft de beste papieren om die dag te worden gehuldigd als winnaar van de Ronde van Frankrijk, maar de laatste week belooft spektakel met twee loodzware bergetappes in de Pyreneeën. In de Lezerstour is de spanning inmiddels ook om te snijden. Job Berkhout draagt het geel, maar de verschillen in de top tien van het algemeen klassement van De Twentsche Courant Tubantia zijn minimaal.

17 juli