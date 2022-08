N18-drama: Fenneke L. niet verdacht van moord op haar moeder Jackie, maar verdachte is ze nog wel

In drie tweets maakte het OM woensdagmiddag bekend dat Fenneke L. is heengezonden. Feitelijk verandert dat niet veel aan haar situatie. De vrouw, die lange tijd in Haaksbergen heeft gewoond en Vlissingen als laatste vaste woon- en verblijfplaats had, ligt in ziekenhuis MST in Enschede met een fractuur vanwege haar val en een steekwond in haar hals.