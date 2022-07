Na vijftien jaar is Wilma’s droom uitgekomen: een eigen B&B in Haaksbergen dankzij woningruil

Beddengoed wappert aan de waslijn. Kamer Stepelo is bezet. Het bed in kamer De Veldmaat is net van frisse lakens voorzien. „Vanmiddag komen de nieuwe gasten”, vertelt gastvrouw Wilma Richters. Het mensen naar de zin maken, ze is er voor in de wieg gelegd. Maar ook echtgenoot Henk geniet met volle teugen. „Heel gaaf dit! Ik help Wilma met alles. Maar het ontbijt, dat is helemaal háár ding.” Twee sociale dieren, die stralend vertellen over hun B & B.