Nabestaanden vermoorde Karin Bok woest op OM om trage communicatie: ‘Deze stress komt er ook nog eens bij’

„Het is alweer tien jaar geleden”, verzucht moeder Truus ten Broeke (70). „Bizar. We zijn er nog elke dag mee bezig, dit laat ons nooit meer los.” Van warme herinneringen aan Karin, opgeroepen door een liedje in een supermarkt, tot onnodig verdriet in diezelfde supermarkt. „Omdat in de Albert Heijn iemand zegt: ‘Goh, wat is het toch wat bij jullie hè.’ Want die klant heeft in de media al gelezen over nieuws dat Karin aangaat, terwijl wij nog van niets weten”, zegt zus Ingrid Bok (43). „Omdat het OM ons niet of te laat informeert. En dat is hard.”