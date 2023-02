Nicole ten Voorde nieuwe directeur theater De Kappen: ‘We zochten echt een verbinder’

De Kappen heeft roerige tijden achter de rug. De toekomst van het theater hing een tijdlang aan een zijden draadje, toen de geldkraan bijna volledig dichtging. Maar de weg omhoog lijkt gevonden, en het aantrekken van een nieuwe directeur is daar een onderdeel van.

‘Aardig op orde’

Bestuursvoorzitter Jan Eijsink is tevreden met de benoeming van de 47-jarige Nicole ten Voorde, afkomstig uit Haaksbergen. Ze heeft ervaring in management en projectbegeleiding en is bestuurslid bij de Stichting Haaksbergen Promotie. Eijsink, die zelf afgelopen najaar aan boord stapte, ziet de toekomst zonnig tegemoet. „De interim-manager heeft het afgelopen jaar veel werk verzet, omdat De Kappen bijna door de hoeven zakte door financiële problemen. Maar we hebben het nu aardig op orde en het is tijd voor een nieuwe directeur.”

Huiskamer voor Haaksbergen

Er is iemand nodig om ‘de boel overdag goed te organiseren’, zegt Eijsink. „Wij zochten een verbinder, en dat is zij. De Kappen wil een huiskamer voor Haaksbergen zijn.” Waar mensen niet alleen naar het theater gaan en naar de bieb, maar ook komen om andere mensen te ontmoeten. „Waar mensen elkaar treffen en leuke dingen doen, al is het maar een kopje koffie drinken. Er zijn mensen die dat nodig hebben, die in de knel zitten, die even de deur uit moeten met hun sores.” Juist ook voor hen is De Kappen er, zegt Eijsink. „Dat is een geweldige functie. Ik zie dat helemaal voor me.”

Alle vertrouwen

Ten Voorde wordt aangesteld voor 24 uur in de week. Haar taak: inzicht krijgen in wat er nodig is en De Kappen verder brengen, aldus Eijsink. Wat hij daarbij voor zich ziet is helder. Wat er nodig is, is zekerheid over de toekomst. De gemeente mikt erop om aan het begin van de zomer een definitief besluit te nemen over financiering en van de ‘huiskamer’ van Haaksbergen. „Dat is voor ons van levensbelang, maar ik heb er alle vertrouwen in. Als we meer zekerheid hebben, geeft dat rust.”