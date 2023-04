Noaberboeren in Haaksbergen is begonnen! Maar hoe werkt zo’n boerderij?

Vrijgela­ten verdachte Hammenaar (54) van dood Jihad Jafo uit Enschede opnieuw opgepakt

Een 54-jarige man uit Den Ham is dinsdagmorgen opnieuw opgepakt. De politie verdenkt hem van betrokkenheid bij de dood van Jihad Jafo uit Enschede. De man was in februari opgepakt en weer vrijgelaten. Nieuwe informatie was aanleiding om de man weer te arresteren, zo laat de politie weten.