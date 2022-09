Nobian en de Hoeve komen er niet uit: ‘Het slechte nieuws is: wij gaan hier niet weg’

Zoutgigant Nobian was dinsdagavond met een zware delegatie naar De Hoeve gekomen, gewapend met begripvolle zinnetjes en het voornemen om alles kalm aan te horen bij opnieuw een informatieavond. „Ik snap wat u zegt” en „Ik begrijp u”, klonk het. Maar de ruim honderd Hoevenaren die naar zaal ’t Meuken waren gekomen, waren niet van plan zich met een kluitje in het riet te laten sturen. 25 zoutcavernes van zeker een miljoen kuub zout worden de komende jaren in hun achtertuinen leeggehaald, en niemand weet exact wat de gevolgen zijn. „Het wordt ons gewoon door de strot gedrukt”, meende een boze inwoner.

Kleuterklasje

De toon werd direct gezet. Een uitgebreide jip-en-janneke-uitleg over waar zout nu precies vandaan komt en hoe het uit de grond gehaald wordt, raakte een volstrekt verkeerde snaar. „We worden hier behandeld als een kleuterklasje”, riep een inwoonster. „We worden hier gewoon aan de praat gehouden. Dit is kwekkwekkwek.” Een voormalige medewerkster van Akzo in de zaal vatte de zorgen samen. „Het gaat hier niet om hoe de huisjes eruit zien. Het gaat om dieper liggende zorgen. Krijgen we die cavernes wel weer dicht, krijgen we bodemverzakkingen.” Is het veilig, kortom? Daar konden de Nobian-vertegenwoordigers alleen een voorzichtig antwoord op geven: op papier wel.

De delegatie van Nobian had zich duidelijk voorgenomen om vooral eerlijk te zijn. Om rustig te blijven. Om zaken uit te leggen. Maar de boodschap onderaan de streep was ook duidelijk: de zoutwinlocaties komen er, linksom of rechtsom. En snel ook. De locaties van de eerste acht winplekken? Een gepasseerd station. Toekomstige uitbreiding naar minstens 25? Een zekerheidje. „Ze komen er. Dat is een gegeven”, aldus Deelen.

Pekel raakt op

Nobian is uitgeboord rond Hengelo en moet dringend op zoek naar nieuwe locaties. Anders kan de zoutreus de tent wel sluiten, benadrukte locatiedirecteur Siegert Lodders. „Het pekel raakt op.” En Haaksbergen is de beste keuze. Maar de manier waarop het is gegaan is niet fraai, erkende Nobian. De bevolking is niet genoeg betrokken geweest. Het bedrijf putte zich uit in verontschuldigingen. Ja het had anders gemoeten, ja het verdiende geen schoonheidsprijs, ja het speet ze. De Hoevenaren prikten er dwars doorheen. „Ik geloof er geen snars van. Schandelijk hoe jullie omgaan met mensen”, klonk het.

Twijfel was er over de grond die Nobian zou hebben aangekocht van inwoners voor de plaatsing van de zouthuisjes. Er is nog maar één stuk grond verkocht, wist iemand in de zaal met zekerheid te vertellen. Nee hoor, er zijn al zeven van de acht locaties aangekocht, stelde Deelen. „Ik heb het vandaag nog nagevraagd.” Van wie dan, noem namen, eiste de zaal. Maar zo’n openbare executie, daar voelde Deelen niets voor.

Nobian failliet

Nobian kreeg de angel er ook niet meer uit. „We komen er niet met elkaar uit”, stelde Deelen vast. „Uw belang is: u wilt die dingen hier niet. En wij willen zout produceren.” Met die conclusie was de avond ten einde. De kloof is onoverbrugbaar. Dus nu worden de vergunningen aangevraagd en het laatste woord is aan het Ministerie van Economische Zaken.

Dat het grote Nobian aan het langste eind gaat trekken ligt voor de hand. Maar de Hoevenaren laten zich niet zomaar aan de kant zetten. Wat gebeurt er als de gemeente ‘nee’ zegt tegen de vergunningen? „Dan gaat Nobian failliet”, was het dramatische antwoord. Dat interesseert ze in de Hoeve niet. „Wij gaan ervan uit dat de Haaksbergse politiek de bevolking half staat”, riep een Hoevenaar. Het is de vraag of het gemeentebestuur zo ver durft te gaan.