Nog even respijt voor stichtingen in Haaksbergen: bezuinigingen van ruim 4 ton jaar uitgesteld

Oorlog gooit deur met een klap dicht: energiere­ke­ning doet ambachte­lijk slager Jurriaan uit Borculo (45) de das om

BORCULO/HAAKSBERGEN - Dat de de deur van zijn slagerij donderdagmorgen om elf uur op last van de curator op slot ging, kwam voor Jurriaan Rexwinkel (45) niet als een donderslag bij heldere hemel. Toch viel het de ambachtelijk slager rauw op z’n dak, vertelt hij een dag later. „Het is onverbiddelijk.”

21 augustus