Nog snel naar het maisdoolhof in Buurse voordat de oogst begint

Simone pioniert met bloemen van Lego tijdens Legodagen MBS in Boekelo

BOEKELO/HAAKSBERGEN - Interactie is het toverwoord tijdens de Legodagen van de Museum Buurt Spoorweg (MBS). In de museumloods langs het MBS-spoor in Boekelo houden gezinnen met kleine kinderen het makkelijk een ochtend of een hele middag vol. Of langer, zoals het gezin Terhürne.

3 augustus