Omzien naar elkaar in een groene omgeving: in Haaksbergen zit het geluk in kleine dingen

Streep door hondenbe­las­ting, wel weer extra geld voor De Kappen

HAAKSBERGEN - Het geld kan weer voorzichtig rollen in Haaksbergen. De gemeente kan volgend jaar bijna 68 miljoen euro uitgeven en houdt dan ook nog eens 26.000 euro over. Die begroting is deze week goedgekeurd door de raad, die zelf ook wensen had. Al kwamen die niet allemaal uit.

15:18