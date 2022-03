Ondernemer uit Haaksbergen ontstemd over uitstel vervanging Vloedstegenbrug: ‘Dit kost 2 miljoen per jaar’

Al een jaar is de Vloedstegenbrug in de Eibergsestraat, de oude N18 over de Buurserbeek, afgesloten voor zwaar verkeer. Tijdens een inspectie in 2020 bleek de ‘constructieve veiligheid’ van de brug niet in orde te zijn. De ruim negentig jaar oude brug kan bezwijken onder het gewicht van voertuigen van 20 ton of meer. Die moeten al een jaar lang omrijden via de nieuwe N18 en dreigen dat nog tot 2025 te moeten doen.