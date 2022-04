Ontslagen vanwege corona? Vervangen zul je bedoelen! En deze week ook in Haaksbergen: waar is die stal met 14.000 varkens?

TKH Haaksber­gen start productie in Kiev weer op: ‘Ook wie niet werkt, krijgt betaald’

HAAKSBERGEN - Nu het Russische leger bij Kiev is vertrokken, start de TKH Group de productie in zijn vestiging bij de hoofdstad van de Oekraïne weer op. „Er waren alleen wat ruiten van onze fabriek aan scherven, voor de rest is het pand intact”, zegt topman Alexander van der Lof van ‘Twentsche Kabel’ uit Haaksbergen.

