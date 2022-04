‘Onze’ Erik komt uit Haaksbergen, ‘waar ze minder flitsend zijn’ (en meer onzin over de nieuwe trainer van Manchester): dat was het nieuws de afgelopen week

Het was moeilijk te missen. Maar voor diegene die dat toch is gelukt: Erik ten Hag gaat Ajax verlaten. Hij is tot een mondelinge overeenkomst gekomen met Manchester United voor de komende drie jaar. Groot nieuws hier, groot nieuws in het Verenigd Koninkrijk. Daar wil ineens iedereen weten: Who is the new manager of Manchester United?