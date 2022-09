Ook Haaksbergen gaat gevolgen energiecrisis te lijf

De wethouders Pieter van Zwanenburg en Johan Niemans nemen het initiatief de effecten van de energiecrisis door onder meer gemeenteambtenaren te laten analyseren. „Het uitgangspunt is dat we de problematiek niet alleen in beeld brengen, maar dat de gemeente ook garant staat voor oplossingen”, zegt Niemans.

Energieplafond

Wat die oplossingen zijn is nog niet bekend. De gemeentelijke hulp zal zoveel mogelijk aanvullend moeten zijn op de steunmaatregelen waaraan het kabinet werkt. Zo komt het Rijk binnen afzienbare tijd met een energieplafond voor huishoudens. Dat moet de vaak torenhoge energierekeningen compenseren. „En wat we lokaal doen moet daarop aansluiten”, aldus Niemans.

Energieleverancier

De torenhoge energieprijzen vloeien rechtstreeks voort uit de oorlog in Oekraïne en het beleid Russisch gas zoveel mogelijk te weren. Haaksbergen behoort tot de Twentse gemeenten die van het gas af willen van het Russische bedrijf Gazprom. De gemeenten hebben met Vattenfall in principe een nieuwe energieleverancier gevonden. Het contract met dat energiebedrijf gaat vermoedelijk drie maanden later in dan de bedoeling was.