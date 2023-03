Ook na 89 jaar is De Veldmaat nog steeds De Veldmaat: ‘Kerkdorp met een voetbalclub’

Op de fiets komt hij aangereden. Mensen met boodschappenkarretjes steken de weg over, een auto staat claxonnerend bij de dierenwinkel. „Stil is het hier nooit”, zegt Gerard Vaanhold als hij is afgestapt. „In de meeste dorpen wijken en dorpen kun je overdag een kanon afschieten, hier niet. Alles is er nog. Winkels, een pinautomaat, een kerk en een voetbalclub. Wie eenmaal in De Veldmaat woont, hoeft nooit meer weg.”