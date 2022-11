Op digitaal belevingspad in Haaksbergse bos kun je lekker fantaseren: ‘Opgegeten door een eekhoorn?’

natuur Siberische kolganzen, Duitse houtduiven en vinken uit Noord-Europa komen aan in Twente

Miljoenen vogels trekken in de herfstmaanden over ons land of bivakkeren hier tot het voorjaar voor kortere of langere tijd. In Twente en de Achterhoek zien we overal alweer grote groepen kolganzen uit Siberië, tienduizenden houtduiven uit Duitsland en Scandinavië en nauwelijks te tellen aantallen vinken uit Noord- en Oost-Europa.

30 oktober