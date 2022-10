De Open Monumentendag in 2020 zou hun laatste zijn, zo hadden ze bedacht. Maar die editie en die van 2021 werden afgeblazen vanwege corona. Zo’n abrupt einde, dat wilden ze niet. En dus besloten ‘Jan & Jan’ dit jaar nog één keer van de partij te zijn. Gisteren zwaaiden ze officieel af.

Al eerder werden ze bedankt met een kunstwerk gemaakt door Gerard Leferink. Het kleurrijke vlammenspel in glas staat symbool voor de manier waarop beide mannen hun taken vervulden: vurig. „Een origineel cadeau, ontroerend ook”, zegt Jan Put, de scheidend voorzitter van de stichting Open Monumentendag Haaksbergen. Jan Goorhuis zwaait af als secretaris-penningmeester.

Het dagje uit

In 1990 had Haaksbergen zijn eerste Open Monumentendag. Met Put van de voormalige Stichting Haaksbergen Karakteristiek als een van de initiatiefnemers. Goorhuis haakte vijftien jaar geleden aan. Aflevering één telde zeventien deelnemers. Dat groeide geleidelijk. Put: „Ondertussen gaan jaarlijks tussen de 200 en 300 mensen met de fiets op pad langs een aantal monumenten en immaterieel erfgoed. Steeds rond een ander thema. Open Monumentendag in Haaksbergen is een dagje uit.”

Vanaf 1997 is de uitreiking van de Monumentenprijs de vaste hekkensluiter van de dag. „Als waardering voor een organisatie of persoon die zich recentelijk uitzonderlijk heeft ingespannen voor het behoud van plaatselijk cultureel erfgoed.” Op verzoek van de gemeente werd de monumentendag in 2009 uitgebreid met de klassendag, aldus Goorhuis. „Dat begon met één school, daarna drie en al gauw deden alle Haaksbergse basisscholen mee. Ontwikkeling van de gevoeligheid voor erfgoed bij de jonge generatie, daar helpen we graag aan mee.”

Quote Jaarlijks gaan tussen de 200 en 300 mensen op pad langs monumenten Jan Put, scheidend voorzitter

Publiekstrekkers

Publiekstrekkers door de jaren heen waren het landgoed Zonnebeek, een kampement van de Grolsche Compagnie op de Harrevelder Schans en de gerestaureerde villa De Bleeck. Het thema ‘plekken van plezier’ trok in 2019 700 deelnemers. „Een uitschieter die onze 360 lunchpakketten ver overtrof. Ging de monumentendag bijna ten onder aan het eigen succes...” Is rondneuzen in kerken of molens doorgaans geen probleem, bij particulier bezit is dat lastiger. „Begrijpelijk, want het is nogal iets om mensen toe te laten in jouw domein. Dat vergt extra voorwerk, tijd en veel diplomatie.”

Snert en bloodkoke

De in 2017 opgerichte Stichting OMD Haaksbergen staat stevig, meent het tweetal. „Een gemêleerde groep mensen met hart voor het plaatselijk erfgoed. Een team, ondersteund door de Historische Kring en de gemeente. En geholpen door een groot aantal vrijwilligers. Hiermee is de continuïteit van Open Monumentedag gewaarborgd.”

Open Monumentendag is meer dan ‘oude gebouwen bekijken’. Wil je mensen boeien dan moet je zorgen voor beleving. Een ketel met snert bijvoorbeeld boven de vuurplaats van het los hoes erve Groot Brummelhuis. Bloodkoke als warme snack op een boerenerf. En echte verhalen. „Ter plekke zijn goede vertellers nodig”, aldus Put. „En die hebben we.”