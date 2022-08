Openbaar Ministerie: 'Dochter N18-drama geen verdachte meer’

Moeder en dochter zwierven dakloos door Nederland omdat ze vanwege huurschulden hun huis in het Zeeuwse Vlissingen moesten verlaten . Ze waren zo wanhopig dat ze uiteindelijk besloten samen uit het leven te stappen. Dat probeerden ze in de nacht van zondag 31 juli op maandag 1 augustus.

Steekwonden

Wat er precies is gebeurd is onduidelijk, maar moeder Jackie werd die nacht dood aangetroffen door een passerende automobilist, onder een viaduct over de N18 bij Haaksbergen. Dochter Fenneke lag zwaargewond naast haar. Beiden hadden steekwonden en letsel door de val van het viaduct.

Zelfdoding

De dochter werd in Enschede geopereerd, en toen ze weer aanspreekbaar was verklaarde ze dat beiden uit vrije wil hadden gehandeld, en dat ze haar moeder niet had geholpen. Na onderzoek onderschrijft het OM die conclusie nu: er is geen sprake van een misdrijf, maar van een zelfdoding en een poging tot zelfdoding. Fenneke L. is dus niet langer verdacht.