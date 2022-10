Opgeblazen kanon gerestaureerd en terug in park Haaksbergen: ‘Ik had er de tijd voor’

Auto schiet van de weg en belandt in vijver bij Haaksber­gen

HAAKSBERGEN - Een auto is vrijdag aan het einde van de middag in vijver ingereden in Haaksbergen. Rond de klok van kwart over vijf schoot de auto van de weg op de Hengelosestraat nabij de ovatonde. Vervolgens kwam de auto middenin de vijver tot stilstand.

