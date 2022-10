Opgeknapte Molenstraat niet poetsen maar vieren: ‘Met de inwoners van Haaksbergen’

De intentie is goed: de toch ietwat verpauperde Molenstraat wordt opgeknapt en het eerste deel van de straat is klaar. Maar het moment waarop die metamorfose - die al jaren op de planning stond - wordt uitgevoerd, is ongelukkig, erkent de gemeente. Want toen na de coronamaatregelen winkels de deuren weer konden openen, trok de gemeente het eerste deel van de Molenstraat eruit. Met een slechte bereikbaarheid en amper omzet als gevolg. Om die pijn verzachten, krijgt de Molenstraat een bijdrage van 25.000 euro. Om de gevels na de herinrichting een flinke schoonmaakbeurt te geven, bijvoorbeeld.