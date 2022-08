Organisator Tropical Night Haaksbergen hoopt op dorstig weer: ‘Met goede drankomzet blijft dit evenement gratis’

Ja, het was even op een houtje bijten tijdens de feestloze en festivalloze coronajaren. Maar Hans Rikhof - ‘zeg maar DJ Hans’ - trekt weer het hele land door om platen te draaien. Van The Golden Earring en The Cure tijdens een gemoedelijke barbecue op een camping, via hardstyle op een verjaardagsfeest tot tropische loungeklanken op zijn Tropical Night in zijn Haaksbergen. Dat evenement verhuisde in 2016 van het marktplein naar het Scholtenhagen en die verhuizing bleek, met dat jaar meer bezoekers dan ooit, een schot in de roos. Dat succes had een keerzijde.