Ouders opgelucht, OM gaat over tot vervolging in klaphamerdrama: ‘Bram komt nooit meer thuis’

Ernstig misdrijf

Advocaat Sébas Diekstra, die de ouders van Bram vertegenwoordigt, zegt dat hij niet anders had verwacht. Hij spreekt van ‘een wonder dat er niet nog meer doden zijn gevallen’. „Er blijkt opzettelijk een ontploffing teweeg gebracht te zijn met fatale gevolgen. Er is een zeer gevaarlijke situatie in het leven geroepen. En Bram komt niet meer thuis. Zo’n opzettelijke explosie zou je als een zeer ernstig misdrijf kunnen kwalificeren. Het Openbaar Ministerie zet ook niet zomaar vervolging in als zij een veroordeling niet haalbaar vinden.”