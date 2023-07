Overijssel zoekt 442 onderwijskrachten: één op twaalf klassen mogelijk zonder leraar

Recordaan­tal deelnemers voor tweede editie Te land, ter zee en in de lucht: ‘Komen zelfs van andere kant van het land’

Er is in menig schuur, loods of garage behoorlijk geklust voor Te land, ter zee en in de lucht. Een recordaantal deelnemers verschijnt zaterdag 22 juli met een zelfgebouwd vaartuig bovenaan de steile schans.