Overleden persoon aangetroffen onder brug over N18 bij Haaksbergen, weg afgesloten

Geluids­over­last door evenemen­ten in park Haaksber­gen? ‘Handhavers zijn welkom, want wij houden ons aan de afspraken’

HAAKSBERGEN – Dreunende bassen en andere overlast tot in de late uurtjes. Naburige campingeigenaren zijn de evenementen in het park Scholtenhagen zat. Maar organisatoren herkennen zich niet in de klachten. Ze zijn dan ook onaangenaam verrast. „Moeten we Haaksbergenaren vanaf nu achter de geraniums laten zitten?”

11 juli