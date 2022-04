Padden en kikkers zoeken het Twentse en Achterhoekse water op

De maand maart behoort de warmste ooit gemeten en dat is alom merkbaar in de natuur, zo blijkt uit talloze foto’s van natuurwaarnemers in Twente en de Achterhoek. Opvallend is eveneens dat in de afgelopen weken nauwelijks een druppel regen is gevallen. Vooral op de zandgronden is het grondwater op veel plaatsen al tientallen centimeters gezakt en dreigt het dit voorjaar weer extreem droog te worden.