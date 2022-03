Patrick ten Voorde (lijsttrekker CDA): ‘Goede, betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen’

Waar is de blauwgla­zen sokkel uit Haaksber­gen gebleven? ‘Dief verkocht het mogelijk als magisch kristal’

HAAKSBERGEN - Gestolen om leuk bij de vijver in de tuin te leggen? Of was er magie in het spel? Twee weken na de diefstal van een blauwglazen sokkel uit een Haaksbergse beeldentuin is het blok nog niet terecht, maar er komen wel bijzondere tips binnen.

28 februari