Plukken schapenwol winnen het van leeuwenpoep tegen reeënvraat in Het Lankheet, ‘Goedkoper en minstens zo effectief’

Een pluk schapenwol per jong boompje, in plaats van rondom gaas. Of, zoals eerder op Het Lankheet werd toegepast, leeuwenpoep. Leeuwenpoep? Eric Brinckmann van landgoed Het Lankheet weet hoe bijzonder dat klinkt. „Hier leven geen leeuwen en reeën zouden die grote katachtigen dus helemaal niet moeten kennen. Maar diep in hun genen zit blijkbaar nog iets waardoor de geur associaties van gevaar oproept. In Duitsland kun je dat spul kopen: het komt van dierentuinen. Je koopt het in gedroogde vorm, voegt water toe en dan markeer je de boompjes ermee.”