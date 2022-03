Politie speurt naar gestolen schimmel Talento, paard voor 't laatst in omgeving Hengelo en Haaksbergen gezien

„Deze stoere jongen is een prachtig sportpaard voor de fanatieke ruiter.” Met deze tekst wordt de 8-jarige ruin aangeprezen door het paardenleasebedrijf. Alleen, sinds januari is Talento niet meer beschikbaar in de online etalage. De witte schimmel is verhuurd aan iemand uit Hengelo en is daarna nooit meer teruggezien.

Oproep politie

De politie vermoedt dat het paard is verduisterd of gestolen en mogelijk al in het buitenland is. Mochten mensen meer weten of weten waar Talento staat: meld dit aan de politie via 0900-8844.