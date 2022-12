Raad Haaksbergen stort niet ruim half miljoen euro, maar 2,5 ton in Noodfonds Energie: ‘Het was even vechten’

Zomaar 624.000 euro vrijmaken, zonder dat er voorwaarden zijn gesteld? Dat ging de overige raadsfracties te ver. Dat wethouder Pieter van Zwanenburg aangaf dat hij met verenigingen en instellingen in gesprek is bij wie de nood hoog is, deed daar niets aan af. VVD, CDA en Team DAP waren niet van plan om een cheque van ruim 6 ton af te geven, zonder dat helder is waaraan verenigingen en instellingen dat geld exact mogen besteden.

PvdA, D66 en Nieuw Haaksbergen vonden het bedrag in de Eindejaarsrapportage, het huishoudboekje van de gemeente. Daaruit blijkt dat er 624.000 euro aan gereserveerd coronageld over is. ‘Aangezien corona op het moment van schrijven geen grote maatschappelijke impact meer heeft, zien wij geen aanleiding om de bestemmingsreserve te verlengen’, stelt het college in de Eindejaarsrapportage. Het college stelde daarom voor dit bedrag over te hevelen naar de algemene middelen.

Noodfonds Energie

PvdA, D66 en Nieuw Haaksbergen kwamen woensdagavond tijdens de gemeenteraad met een ander voorstel. Want met een positief saldo van 5,7 miljoen euro over 2022 heeft de gemeente die 624.000 euro niet per se nodig. Stort dat bedrag in het Noodfonds Energie, luidde de oproep van de drie partijen. Zodat vanuit dit fonds niet alleen inwoners, maar ook verenigingen en instelling die lijden onder de hoge energieprijzen kunnen worden geholpen.

Dat was de overige fracties een brug te ver, werd duidelijk in een bijna twee uur durende discussie. Om het Noodfonds Energie toch te kunnen spekken, moesten de indieners van het voorstel wel water bij de wijn doen en gaat er niet 624.000 euro naar het Noodfonds Energie, maar 250.000 euro. „Het was even vechten”, zei PvdA-fractievoorzitter Thij Looman daarover. „Maar nu is het voorstel unaniem aangenomen.”