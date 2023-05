Redelijk bewolkt weer in Haaksbergen vandaag

Vlak voor haar eerste motorrij­les hoort Wendy dat ze aan MS lijdt: ‘Probeer tranen te verdringen’

Ze is pas 38 jaar en heeft geen idee hoe haar toekomst er uitziet. In ieder geval niet in leren jack op een stoere motor. Wendy Tommasini zal zich vooral in een rolstoel moeten voortbewegen. „In maart kwam de diagnose MS”, vertelt de Hengelose met een dochtertje van 10 jaar. Ze doet komend weekend in Haaksbergen mee met Rijden voor Geluk.