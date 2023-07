Regenbuien, maar soms ook zon in Haaksbergen vandaag

Hondenbe­zit­ters opgepast; Oldenzaal­se dierenarts ziet heel veel verstopte neuzen

Hondenbezitters opgelet, het grasarenseizoen is weer in volle gang en dat betekent dat die vervelende borsteltjes voor ellende kunnen zorgen. Dierenartsen en klinieken zien de laatste weken weer een stijging van het aantal honden dat last heeft van de grasaren. Niest je hond ineens heel veel, dan moeten alle alarmbellen afgaan.