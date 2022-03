Restzetel blijft na hertelling bij Nieuw Haaksbergen: ‘Ik durf mijn handen in het vuur te steken dat het klopt’

video Enschedeër filmt wolf binnen bebouwde kom Haaksber­gen: ‘Een unieke ervaring’; later gezien in Rekken

HAAKSBERGEN/REKKEN - Enschedeër Jan Elfring keek even vreemd op toen hij woensdagmorgen op weg was naar Haaksbergen. Pal tegenover een rij huizen aan de Enschedesestraat zag hij iets lopen in de wei. „Ik had het meteen door. Dit is een wolf.”

9 maart