Rokers komen graag naar de sigarenlounge van Haaksbergenaar Han Hilderink in Gronau

Aan de slag met kunst in de Kruidenhof in Eibergen

EIBERGEN/HAAKSBERGEN - Creatieve inspiratie opdoen, moet niet moeilijk zijn in Kruidenhhof te Mallum in Eibergen. Komende zondag is er een nieuwe activiteit, waarin vier kunstenaars niet alleen laten zien hoe zij iets maken, maar in workshops ook de deelnemers de kans geven zelf aan de slag te gaan.

23 augustus