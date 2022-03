Ruim kwart van stemgerechtigden Haaksbergen gang naar stembus gemaakt

Voor 14.00 uur toog deze woensdag 20,9 procent van de Haaksbergenaren naar het stembureau. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 had op datzelfde tijdstip 23,3 procent al een vakje rood gekleurd. In Haaksbergen kon ook maandag en dinsdag al worden gestemd. Met die stemmen erbij, komt de voorlopige opkomst in de gemeente Haaksbergen uit op 27,8 procent.

Wie in 2018 in een Haaksbergs stemhokje stond, zag zeven politieke partijen op het stembiljet staan. Dit jaar zijn dat er zes. Verdwenen zijn de partijen Leefbaar Haaksbergen en GGH. Die eerste partij wijzigde na de verkiezingen in 2018 de naam in Haaksbergen Centraal. Eind 2020 stapten de raadsleden Annette Nijhuis en André Hendriks uit de partij en namen de twee zetels die de partij rijk was mee naar de nieuwe partij Nieuw Haaksbergen. Wesley Uuldriks en Dario Prinsen, dissidenten van Team DAP, sloten zich aan bij de nieuwe partij die daarmee de verkiezingen ingaat met vier zetels.

Poging tot één lokale partij

Ook GGH is van het stembiljet verdwenen. De lokale partij die is opgericht in 1985 en de laatste jaren als eenpitter aanwezig was in de Haaksbergse raadszaal is gefuseerd met Nieuw Haaksbergen. ‘Hierdoor kunnen we nog meer versnippering van belangen voorkomen en tegelijkertijd een sterke plaatselijke en democratische partij vormen’, meldde GGH daar eind vorig jaar over. Direct na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was GGH al benaderd om te fuseren. Toen luidde de conclusie dat er te weinig draagvlak was voor het vormen van één lokale partij. Ook Team DAP was daarvoor benaderd, maar die partij vond dat plan ‘onbespreekbaar’.

Van zeven naar zes partijen

Kortom: Leefbaar Haaksbergen en GGH zijn verdwenen. Nieuw op het stembiljet is de naam van Nieuw Haaksbergen. Per saldo betekent dat dus één partij minder, waardoor in Haaksbergen dit jaar niet op zeven, maar op zes partijen kan worden gestemd. Dat kan nog tot 21.00 uur. De eerste uitslagen worden rond 22.00 uur verwacht. De officieuze einduitslag volgt later. Wie er met voorkeursstemmen in de gemeenteraad komt, is dan nog niet bekend. De definitieve uitslag, met zetelverdeling, wordt maandag vastgesteld.

Stuivertje wisselen

Vier jaar geleden bedroeg de opkomst in Haaksbergen 58,4 procent. CDA en Team DAP kwamen toen als winnaars uit de bus met respectievelijk vijf en vier zetels. DAP verloor er daar twee van door het vertrek van drie fractieleden en kreeg er één terug toen dissident Jeffrey Rouwenhorst in 2020 afscheid nam van Haaksbergen om wethouder te worden in Wierden. Zijn zetel viel toen terug aan DAP. Het CDA vormde na de vorige verkiezingen een coalitie met VVD, PvdA en GGH en stuurde D66, die tot die tijd een plek binnen de coalitie had, terug naar de oppositiebank. Of het na vanavond ook weer stuivertje wisselen wordt, is nog even afwachten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.