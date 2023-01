Ruud en Mieke winnen prijs met hun gerestaureerde huis in Haaksbergen: ‘Het halve plafond viel naar beneden’

HSC’21 ook al volop bezig met komend seizoen

HAAKSBERGEN - De huidige voetbalcompetitie is net over de helft, maar HSC’21 is ook al volop bezig met komend seizoen. De derdedivisionist uit Haaksbergen heeft inmiddels met vijftien spelers uit de huidige selectie een overeenstemming bereikt.

25 januari