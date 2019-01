Samenvatting marathon in Haaksbergen: 'Dit is toch geweldig’

videoHAAKSBERGEN - Net als vorig jaar werd de eerste marathon op natuurijs in Haaksbergen verreden. Maandagavond was Rixt Meijer de snelste bij de vrouwen. Bij de mannen won Simon Schouten. Het publiek genoot in Haaksbergen. Bekijk hier de samenvatting.