Samenwerking brandweren Haaksbergen en Ahaus: ‘Zo bieden we snelste hulp’

Sinds de jaren negentig bestaan al diverse samenwerkingen op het gebied van veiligheid tussen de Twentse en Duitse gemeenten in het grensgebied. In sommige delen van Twente kunnen de Duitse brandweerlieden sneller ter plaatse zijn dan de Nederlandse eenheden. Daarom alarmeert de brandweer de dichtstbijzijnde Duitse kazerne, waarbij er altijd ook brandweer uit Twente ter plaatse komt. Andersom geldt hetzelfde

Incidenten

In de afgelopen jaren zijn daarover al convenanten gemaakt tussen Tubbergen- Uelsen, Losser/Glanerbrug-Gronau, Denekamp-Nordhorn en Losser- Bad Bentheim. Daar sluiten Ahaus en Haaksbergen nu bij aan voor het gebied tussen Buurse en Altstätte. In het convenant hebben beide brandweerkorpsen onder andere beschreven op welke manier ze bijstand verlenen bij incidenten aan beide kanten van de grens en dat er gezamenlijke oefeningen gaan plaatsvinden.

Handtekening

De burgemeesters van Haaksbergen en Ahaus hebben het convenant met een handtekening officieel bekrachtigd. Burgemeester Welten van Haaksbergen roemde daarbij de samenwerking op het gebied van veiligheid in de regio. „De inwoner heeft natuurlijk recht op de snelste hulp. Dat is tussen de Twentse gemeenten onderling, maar ook met de gemeenten uit onze buurtregio’s, al geregeld. Nu bekrachtigen we dit formeel ook met onze Duitse buren in Ahaus.”