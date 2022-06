Scholen in Haaksbergen waarschuwen voor kinderlokker, maar is die er wel?

Ze stonden te schuilen voor de regen, toen er opeens vanuit een auto naar hen geroepen werd. Of de twee basisschoolkinderen zin hadden in snoep, vroeg de man, door het opengedraaide raam. Hij was de enige in het voertuig, zagen de kinderen, en ze vertrouwden het niet. In plaats van in te stappen, hebben ze rechtsomkeert gemaakt, en het thuis aan hun ouders verteld.