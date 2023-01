Simultaanschaken in Haaksbergen: alsof FC Twente oefenpotje tegen amateurs speelt

HAAKBERGEN - Simultaanschaken in Haaksbergen. HEC opent het nieuwe jaar zaterdag met een ludieke wedstrijd in De Kappen. „Ik heb zestien keer zoveel bedenktijd, toch gaan we bijna allemaal verliezen.”

Hoe bied je lokale schakers wat afwisseling en kun je meer promotie maken voor deze denksport? Bij HEC hoefden ze daar niet zo lang over na te denken. De fusievereniging uit Haaksbergen en Eibergen wist Joris Kokje te strikken voor een simultaanwedstrijd.

De 21-jarige Utrechtenaar schaakt in de hoogste competitie van Nederland en staat te boek als een subtopper. Hij nam het zaterdag in de theaterzaal van De Kappen op tegen zestien schakers uit Haaksbergen en omgeving: alsof FC Twente een oefenpotje speelt tegen pakweg Bon Boys of FC Eibergen.

Weinig kans

Rob Stevens uit Eibergen weet dat hij weinig kans maakt om Kokje te verslaan als hij tegen tienen plaats heeft genomen achter de schaaktafel. De deelnemers maken zich gereed voor hun partij, die even later zal beginnen. De notitieblokken en balpennen worden er bij gepakt. De schakers noteren de zetten zodat ze na afloop hun partij kunnen analyseren.

Quote Je kunt dankzij internet tegen iedereen in de wereld schaken. Ik heb ook wel eens tegen Chinezen en Japanners gespeeld Rob Stevens

Stevens doet dat ook. Hij heeft er zin in. „Ik denk erover weer lid van HEC te worden. Vroeger schaakte ik in Eibergen. Maar het aantal leden nam af en daarom zijn we met Haaksbergen gefuseerd. Destijds was ik ‘één van de medeoprichters van HEC”, zegt Stevens over de samensmelting in 2005. Later zegde hij zijn lidmaatschap op en ging hij onderling spelen. „Je kunt dankzij internet tegen iedereen in de wereld schaken. Ik heb ook wel eens tegen Chinezen en Japanners gespeeld”, zegt Stevens.

Van hoog niveau

De onbegrensde mogelijkheden dankzij het internet hebben er echter niet voor gezorgd dat er leden bij HEC zijn afgehaakt. ,,We hebben zestien seniorenleden en tien jeugdleden. Dat is een stabiel aantal”, zegt Vincent Vleeming, die ook aan deze simultaanwedstrijd meedoet. Hij is tevens clubtrainer bij HEC. Vleeming verwacht dat Kokje bijna alle wedstrijden gaat winnen. „Zo’n tachtig tot negentig procent. Kokje heeft een behoorlijk hoog niveau”, weet Vleeming.

Bij het simultaanschaken wandelt de topspeler langs de borden van de mindere goden. In De Kappen zijn er zestien tegenstanders. „Wij hebben dus zestien keer zoveel tijd om een goede zet te doen. Toch zullen we dus bijna allemaal gaan verliezen”, zegt Vleeming. Voorzitter Remy Remmelts heeft intussen het mes gezet in enkele appeltaarten. De deelnemers worden op deze lekkernij getrakteerd alvorens ze zich gaan buigen over hun zetten op het schaakbord.

Quote Ik voel me vereerd dat ik ben gevraagd om hier te schaken oris Kokje, schaker

Het is overigens aan Remmelts te danken dat HEC Kokje heeft weten te strikken voor deze simultaanwedstrijd. „Ik ken de oma van Joris Kokje. Zij vertelde wel eens trots over de vorderingen van haar kleinzoon. Vervolgens hebben we besloten hem eens te bellen. Hij reageerde enthousiast en doet dit belangeloos”, zegt Remmelts.

Voor Kokje is het niet de eerste keer dat hij aan een simultaanwedstrijd meedoet. „Dat heb ik vaker gedaan. Ik denk dat het niveau hier best redelijk is”, zegt Kokje als hij even daarvoor een blik heeft geworpen op de spelers achter de tafels. Hij zegt zich vereerd te voelen dat hij gevraagd is. „Het is leuk om te schaken. Ik hoop dat ik meer dan de helft van de partijen kan winnen”, zegt Kokje.