Sint Isidorushoeve schrikt wakker: ‘Noordtak wordt nachtmerrie’

Gemeenschapshuis ’t Meuken liep maandagavond vol voor een infoavond over een goederenspoorlijn, zonnepanelenvelden, windturbines en zoutwinning. De Hoevenaren zijn, naast hun afgrijzen over een voorbij denderende goederentrein, ook bang dat hun dorp het afvoerputje wordt van gewijzigde duurzaamheidsplannen elders, met name in Buurse. „Als de actiegroep het daar voor elkaar krijgt dat geplande windmolens in Buurse worden geschrapt, zijn wij de sigaar. Zo is het ook met een aantal zonnevelden gelopen.”