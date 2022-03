Sjalom en lechajim klinken weer in Haaksbergse synagoge: ‘Dit is een prachtige dag’

Veroorza­ker ernstig ongeluk Haaksber­gen komt niet opdagen, rechtszaak uitgesteld

HAAKSBERGEN/ALMELO - Op 30 april 2020 worden twee zusjes aangereden als ze op hun scooter over de Eibergsestraat in Haaksbergen rijden. De man die hen aanrijdt is Martin A. (29) uit Haaksbergen. Hij is dinsdag de grote afwezige als zijn strafzaak voor de rechtbank in Almelo staat.

